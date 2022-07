Scala dei Turchi, firmata convenzione tra comune e il legale di Sciabbarrà

“Un importantissimo traguardo raggiunto a meno di due anni dal mandato. Insieme, Scaleremo il Futuro. L’amministrazione di Realmonte, Città della Scala dei Turchi, potrà iniziare la gestione del sito al fine di tutelare il comprensorio nonché a valorizzarlo a 360 gradi con un’ampia attività di promozione. Ringrazio l’avvocato Vincenzo Caponnetto, per aver accompagnato il comune in questo travagliato percorso, che è in via di definizione, inoltre ringrazio il presidente della Regione Musumeci, l’assessore Cordaro e la parte privata. Oggi la Giunta ha ratificato l’atto e nei prossimi giorni si definirà il progetto obiettivo Scala dei Turchi mediante il quale l’amministrazione comunale avvierà una manifestazione di interesse per la viabilità ecosostenibile e per il servizio di guardiania sul sito. In aggiunta alle istanze presentate al Libero Consorzio di Agrigento per l’attivazione di un ufficio relazioni con il pubblico, per le attività di fruizione ed alla STA. Grazie a un grandissimo lavoro di squadra inizia un percorso che sicuramente va nella direzione della bellezza”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, a margine della sottoscrizione di ieri a Palazzo dei Normanni della convenzione tra l’amministrazione comunale e l’avv. Giuseppe Scozzari, legale rappresentante di Ferdinando Sciabbarrà, che pone fine all’annosa vicenda della Scala dei Turchi, presente l’ass. reg. al Territorio e all’Ambiente, Toto Cordaro. Al comune viene affidata la tutela e la gestione del sito, in attesa del trasferimento definitivo della titolarità alla stessa amministrazione, a garanzia del sereno svolgimento della stagione estiva e del flusso turistico atteso. È la soluzione individuata da tutti i soggetti privati e istituzionali coinvolti nella risoluzione della vicenda riguardante la gestione della scogliera di marna bianca, grazie all’impegno del governo Musumeci che da tempo si sta adoperando per trovare la sintesi tra le diverse parti in causa. Una soluzione temporanea, in attesa che l’Agenzia delle Entrate possa esprimere un parere richiesto riguardo al trattamento fiscale da applicare prima di procedere alla transazione definitiva del bene al Comune di Realmonte.