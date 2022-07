Lorenzo Ambrosin confermato alla Fortitudo Agrigento

Dopo l’annuncio dell’arrivo di coach Cagnardi, un ritorno ad Agrigento, oggi arriva la conferma di un giocatore che era già tornato a sua volta in vista dei playoff: Lorenzo Ambrosin confermato per la prossima stagione nel roster della Fortitudo Agrigento! Era tornato per vincere, è tornato nel momento più difficile della storia dei biancoazzurri, è stato l’ultimo desiderio del patron Salvatore Moncada, quello di rivedere Lollo al Palamoncada in Serie A2 e così è stato, davanti ad una bolgia di oltre 3000 persone il 22 giugno nella storica finale di Gara 5 contro Rieti. Ambrosin è stato uno dei protagonisti assoluti dei playoff, probabilmente il miglior giocatore di tutta la serie, e rinnova senza nessun ripensamento il suo legame con la Fortitudo Agrigento, una seconda casa così come la definisce lui: “Sono onorato e contentissimo di continuare a far parte della Fortitudo Moncada Agrigento, per me è una famiglia e come ho sempre detto è una seconda casa, un posto dove sto bene e dove ci sono tanti amici. Non vedo l’ora di iniziare, sono contento del ritorno di Devis con cui ho già lavorato. Ringrazio tutti, la famiglia Moncada, il presidente Gabriele e spero di ritrovare tutto l’entusiasmo visto in Gara5 al Palamoncada”.