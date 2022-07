Covid in Sicilia: registrati altri 6.436 nuovi positivi, e ci sono 7 morti

Sono 6.436 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 28.095 tamponi processati. L’incidenza scende al 22,90%. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di domenica 10 luglio. Attualmente positivi nell’isola sono 124.792 persone. Sette nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia, sale a 11.292. I guariti ammontano invece a 1.246.885, 2.669 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 964 pazienti sono ricoverati con sintomi (meno 6 rispetto a ieri), 43 persone sono in terapia intensiva (più 3).A livello provinciale si registrano a Palermo 1.767 casi, Catania 1.833, Messina 1.233, Siracusa 644, Trapani 674, Ragusa 568, Caltanissetta 321, Agrigento 626, Enna 416.