Scala dei Turchi, al via la stagione balneare tra speranze e prescrizioni – VIDEO

È una stagione assolutamente inedita quella che la Sicilia ha inaugurato questo sabato. Una giornata soleggiata e ventosa che segna l’inizio di un periodo ricco di speranze, voglia di riscatto. Ma anche di nuove abitudini, per titolari ed avventori, come il distanziamento e l’uso della mascherina, che dovranno giocoforza entrare a far parte della nostra quotidianità, anche al mare.

Reopening stagione balneare Lounge beach Scala dei Turchi.

Abbiamo fatto visita al Lounge Beach Scala dei Turchi di Nino Sanfilippo, uno dei locali più in voga del litorale, che riapre in pieno rispetto delle prescrizioni. Guarda il video