La Lega di Salvini si prepara al voto, Tardino: ad Agrigento guardiamo alla società civile – VIDEO

La Lega di Salvini si prepara al voto delle comunali di Agrigento. Gli stati generali provinciali questo pomeriggio si sono dati appuntamento nella città capoluogo. Prima sopralluogo nella Valle dei Templi in compagnia del neo assessore regionale Alberto Samonà, poi incontro in un noto albergo per definire le strategie politiche. L’europarlamentare Annalisa Tardino, nel corso di un’intervista rilasciata al nostro giornale, ha tracciato le linee guida del partito: “Guardiamo alla società civile, non inseguiamo pacchetti di voti ma persone“. Guarda l’intervista video.