Scafati ufficializza il ritorno di Marco Portannese, contratto biennale

Scafati ha ufficializzato l’accordo, già sancito da diverse settimane, con la guardia-ala italo-svizzera Marco Portannese (B-Side Management) che ha lasciato i Lugano Tigers per mettersi agli ordini di

Giovanni Perdichizzi che però potrà schierarlo solo dal 16 dicembre quando aprirà la seconda finestra di mercato dopo che la Givova ha speso il jolly suppletivo del girone di andata per Deshawn Stephens in sostituzione di Putney. Portannese, che ha firmato un contratto fino a giugno 2021, era già stato in forza al club campano in avvio di 2010-11 e, proprio con Perdichizzi in panchina, nel 2015-16. Scafati ha ancora margine per un solo innesto senior in stagione e per questo motivo difficilmente avrà seguito l’abboccamento con l’altra vecchia conoscenza Anthony Miles (Interperformances) che avrebbe potuto sostituire J.J Frazier.