Ha perso il controllo della propria auto, andando a sbattere contro altri tre veicoli in sosta in via Manzoni ad Agrigento, poi il mezzo si è ribaltato su un fianco. Fortunatamente l’incidente stradale, avvenuto poco prima della mezzanotte, non ha coinvolto alcun passante. Unico ferito l’agrigentino, al volante della sua Fiat Punto che è cappottato dopo aver colpito tre mezzi ai bordi della strada.

Il rumore ha attirato subito una folla di residenti. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno aiutato il conducente a uscire dall’abitacolo. Sono prontamente intervenuti una pattuglia dei carabinieri della sezione Radiomobile per i rilievi del caso e un’autoambulanza. Il personale medico ha prestato i soccorsi all’automobilista. Nulla di grave per lui qualche lieve ferita e un grosso spavento.