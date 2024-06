Con una carriera sportiva e manageriale di successo, la saccense è pronta per questa nuova sfida.

E’ la saccense Lia Vitrano a ricevere la nomina di Sport & Activity Manager del Verdura Resort Sicily della prestigiosa compagnia alberghiera Rocco Forte Hotels, esclusivi hotel di lusso a 5 stelle.

Rocco Forte Hotels è il più grande operatore di Hotel ultra-lusso in Europa a 5 stelle. Tutti gli hotel sono membri di The Leading Hotels of the World, un’associazione di alberghi che conta circa 400 strutture di lusso in 80 paesi.

Grande emozione ed orgoglio per Lia Vitrano rivestire questo importante ruolo dopo 15 anni di servizio nella Rocco Forte Hotels dove ha iniziato nel 2009 dapprima come Fitness Trainer, nel 2019 Promossa in Fitness Supervisor e nel Giugno 2023 Promossa in Sport e Fitness Supervisor.

“Finalmente un sogno che si avvera dopo tantissimi anni di formazione, investimento per la mia crescita e sacrifici ripagati adesso da questa importante promozione” dice Lia Vitrano Dottoressa In Scienze Motorie e in Management dello Sport e delle Attività Motorie oltre che Dottoressa in Scienze Giuridiche.

Una crescita sportiva la sua dettata dalla forte passione per lo Sport sin dalla giovane età. Lia Vitrano infatti, ex atleta del Discobolo ASD di Sciacca, ha praticato a livello agonistico Attività Sportiva di Scherma per 20 anni. Ha gareggiato in serie A2 di Sciabola Femminile a squadre con la Discobolo; è stata Campionessa Regionale di Scherma in tutte e tre le armi: Fioretto, Spada, Sciabola, ed ha ottenuto diversi risultati sia in campo regionale che nazionale ed internazionale, ricevendo diversi riconoscimenti di Benemerenza e Merito Sportivo dalle Autorità Comunali di Sciacca e da parte del C.O.N.I. per i risultati conseguiti sia in campo Nazionale che Internazionale.

Anche nei suoi anni di servizio al Verdura Resort ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale.

Nel 2021 e nel 2022 ha preso parte , come Fitness Trainer, alla quinta e sesta edizione del “World Wellness Weekend”, Movimento Mondiale votato alla divulgazione del Benessere con l’obiettivo di trasformare gli stili di vita verso un futuro più sostenibile per l’uomo e per l’ambiente. Lo stesso movimento le ha conferito infatti 2 titoli come Wellness Champion 2022 e Wonder Woman of Wellness-Sicily 2022 e un premio come Wonder Woman of Wellness-Sicily in quanto organizzatrice, divulgatrice e Ambasciatrice del Benessere Sicilia del “World Wellness Weekend”.

Dal 2017 si occupa anche al Verdura, in veste di referente attività, del “Juventus Summer Training” e ha anche collaborato con la “AS Roma Camp” nel 2021. Da quest’anno gestirà anche la parte operativa della “Totti Soccer School” del grande Campione Francesco Totti.

Lo scorso Novembre ha avuto l’onore, grazie alla collaborazione con Juventus, di essere ospite in sede Juventus a Torino per rappresentare il Verdura Resort come Juventus Partner Club 2023 partecipando anche ai meeting di pianificazione della stagione 2024 sempre al Verdura.

Una grande crescita e carriera , insomma, quella di Lia Vitrano che raggiunge adesso il gradino più alto nel settore sportivo ma anche delle attività che si organizzano all’interno del Resort ed è pronta, come ci afferma, a questa nuova sfida dove si impegnerà tantissimo affinchè l’azienda possa essere orgogliosa dei suoi risultati.