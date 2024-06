I colleghi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento hanno omaggiato il capo squadra Totò Pullara, giunto al traguardo della pensione dopo aver operato con impegno nel Corpo per 30 anni. Durante la sua trentennale carriera nei vigili del fuoco si è sempre distinto per il costante impegno ed è sempre stato apprezzato per il rispetto manifestato nei confronti del prossimo, senza alcuna distinzione tra colleghi più esperti o più giovani, e senza mai tralasciare competenza e professionalità in merito alle problematiche lavorative.

Non sono mancati i momenti d’emozione nell’ultimo giorno di lavoro. Pullara è stato impiegato in mansioni e ruoli selettivi: a Roma è stato nel servizio antincendio al Senato della Repubblica, nonché componente dello schieramento di rappresentanza del corpo nazionale per il 2 giugno e nelle parate organizzate in occasione degli anniversari della Repubblica italiana. Il capo squadra si è occupato del coordinamento della sala operativa 115 e della gestione del posto di comando avanzato negli eventi emergenziali e di crisi.

Negli ultimi anni ha documentato, con foto e video, i soccorsi e le attività dei vigili del fuoco, fornendo comunicazioni e supporto alla stampa. Capo squadra dal 2020 ha prestato servizio al Comando di Catania, poi alla direzione vigili del fuoco Sicilia a supporto della sala operativa regionale, mettendo anche la competenza di direttore delle operazioni di spegnimento durante la stagione calda 2022. Pullara è stato in servizio operativo anche alla sede aeroportuale di Lampedusa e per un breve periodo è stato a supporto degli uffici amministrativi del comando di Agrigento. Da oggi è in pensione.