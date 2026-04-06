Pasqua e Pasquetta lontano dai riflettori, ma con una partita politica tutta ancora da giocare. Sono ore di attesa per il centrodestra agrigentino, mentre restano senza risposta gli appelli all’unità lanciati nei giorni scorsi.

Nessuna replica, infatti, da parte di quello che viene considerato il deus ex machina di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, dopo il comunicato congiunto di Forza Italia, MPA e UDC. Un documento che, da un lato, rilanciava la necessità di una candidatura unitaria per le amministrative, ma dall’altro chiudeva chiaramente alla possibilità di sostenere Calogero Firetto.

Il silenzio pesa. Sbardella viene indicato dagli esponenti locali di Fratelli d’Italia come il riferimento politico sulla partita delle candidature, l’unico deputato autorizzato a parlare e a confrontarsi con la stampa. Eppure, ad oggi, nessuna presa di posizione ufficiale è arrivata.

Da giovedì, Sbardella e l’assessore regionale Giusi Savarino si trovano in vacanza al Verdura Resort con le rispettive famiglie. Un silenzio che alimenta interrogativi e lascia spazio alle interpretazioni: proprio in queste ore, lontano dai riflettori, si starebbero definendo strategie e scenari.

Quel che appare sempre più evidente è che il tempo dell’unità sembra ormai scaduto. Il prolungato silenzio e le posizioni già espresse dai partiti lasciano presagire una frattura nel centrodestra, con due candidature distinte, come anticipato più volte anche dal nostro giornale.

Da una parte Fratelli d’Italia, Lega e Democrazia Cristiana sarebbero pronti a sostenere Calogero Firetto, che a lungo ha lavorato per una sintesi unitaria dell’area. Dall’altra Forza Italia, MPA e UDC avrebbero individuato in Daniela Catalano il profilo su cui convergere, una candidatura considerata competitiva.

Pasqua è trascorsa, Pasquetta é in corso. Adesso il tempo delle attese sembra finito: già nelle prossime ore potrebbero arrivare gli annunci ufficiali, con lo scioglimento definitivo delle riserve e la formalizzazione delle candidature. Una resa dei conti politica che segnerà inevitabilmente la corsa verso le elezioni amministrative. Intanto, sul fronte progressista, sabato scorso Michele Sodano ha inaugurato il comitato insieme a Ismaele La Vardera: “Battaglia difficile, ma senza compromessi”. L’altro candidato Giuseppe Di Rosa, che si considera unica candidatura civica, ha annunciato alcuni dei suoi assessori.

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