Sprovvisto dell’obbligatoria licenza del questore. Il legale rappresentante di un centro di scommesse di Porto Empedocle è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di esercizio abusivo di attività di raccolta scommesse.

La scoperta nel corso di un controllo effettuato dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assieme alle forze dell’ordine. L’indagato, legale rappresentante dell’attività, non ha esibito la licenza del questore, di fatto, l’attività di raccolta di scommesse è ritenuta abusiva.

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