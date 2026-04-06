I residenti di via Parco Angeli, nel quartiere di Villaggio Mosè, hanno segnalato alla nostra redazione “le copiose e costanti perdite d’acqua che si verificano settimanalmente da un pozzetto al servizio delle abitazioni della zona. La situazione risulta ormai insostenibile – dicono i residenti -, sia per i potenziali rischi alla circolazione stradale mettendo a repentaglio l’incolumità delle persone, sia per i continui danni economici che ne derivano. Sollecitiamo il gestore idrico Aica di Agrigento per un tempestivo intervento”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp