La sconfitta del centrodestra ad Agrigento diventa uno dei casi politici più discussi all’interno della maggioranza regionale. A puntare il dito contro le divisioni della coalizione è il commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, Luca Sbardella, che in un’intervista all’Adnkronos parla apertamente di errori commessi nella scelta dei candidati e di un centrodestra troppo concentrato sulle future elezioni regionali.

«Tutti quelli di Fratelli d’Italia che parlano adesso avrebbero potuto dare una mano a trovare candidati unitari dappertutto, perché quando si dovevano scegliere i candidati tutti puntavano sul loro. Adesso che hanno perso, sono tutti con le lacrime di coccodrillo. Se avessimo lavorato meglio nell’individuare candidati unitari, avremmo sicuramente vinto qualche posto in più. Per esempio, ad Agrigento», afferma Sbardella.

Il riferimento è alla competizione che ha visto prevalere Michele Sodano, sostenuto dal campo progressista, in una città dove il centrodestra si è presentato diviso già al primo turno con più candidature.

«Ad Agrigento, se tutti gli alleati avessero abbassato un po’ le pretese e il livello di egoismo, sicuramente avremmo trovato più facilmente un’intesa su un candidato unitario», sostiene il commissario regionale di Fratelli d’Italia. «Molti, con un occhio alle future Regionali, puntavano più a radicare il proprio partito che a vincere le amministrative. Erano tutti distratti dalle prossime elezioni regionali».

Per Sbardella il nodo centrale non riguarda un eventuale rimpasto della giunta regionale, ipotesi avanzata nei giorni scorsi da Raffaele Lombardo, ma la capacità della coalizione di ritrovare compattezza.

«Il problema non è la giunta, il problema è il senso di coalizione. Se ci fosse stato più senso di coalizione avremmo avuto candidati unitari. Non averli avuti dimostra che questo spirito non è stato così forte. Bisogna lavorare per ritrovarlo, trovare la voglia di andare avanti tutti insieme e collaborare. Solo così si torna a vincere».

Il commissario di Fratelli d’Italia rivendica inoltre di avere lanciato più volte appelli all’unità prima del voto. «Noi abbiamo cercato di spiegare a tutti che andando divisi si sarebbe perso, ma abbiamo trovato tanta gente sorda a questo appello. Adesso mi sembra che tutti si siano convinti che bisogna tornare all’unità».

Infine una riflessione che coinvolge anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. «Oggi anche lui si è reso conto che avrebbe potuto impegnarsi un po’ di più e che sarebbe stato utile», conclude Sbardella.

C’è però un dato che non passa inosservato. Sotto la gestione di Luca Sbardella, Fratelli d’Italia, pur essendo in molte realtà il primo partito della coalizione, non è riuscita a esprimere un proprio candidato sindaco in nessuno dei principali comuni siciliani chiamati al voto. Un elemento che inevitabilmente entra nel bilancio politico di queste amministrative e che si affianca alle critiche rivolte agli alleati per la mancata unità del centrodestra. Ad Agrigento, dove FdI è risultata la lista più votata, il partito ha sostenuto la candidatura di Dino Alonge, espressione di Forza Italia, senza riuscire a imporre una propria proposta per Palazzo dei Giganti.

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