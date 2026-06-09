La Vardera rilancia: «Resto candidato alla presidenza della Regione»

La vittoria di Michele Sodano ad Agrigento e di Giuseppe Gullotta a Bronte diventa per Ismaele La Vardera il punto di partenza per una sfida ancora più ambiziosa: la corsa alla presidenza della Regione Siciliana.

All’indomani delle elezioni amministrative, il leader di Controcorrente rivendica il ruolo centrale del movimento nel campo alternativo al centrodestra e annuncia il rilancio della propria candidatura alla guida della Sicilia.

«Oggi, a maggior ragione più che mai, rilancio la mia candidatura alla presidenza della Regione siciliana, considerato che ritengo evidente che Controcorrente sia una locomotiva del fronte alternativo a Renato Schifani», ha dichiarato La Vardera all’ANSA.

Il deputato regionale guarda già alle prossime regionali e propone di partire proprio da Agrigento, città simbolo della recente affermazione elettorale del movimento. «Nelle prossime settimane chiederò ai segretari regionali dei partiti del fronte alternativo di organizzare una riunione proprio ad Agrigento. Vorrei che questa città diventasse un modello da seguire per l’intera coalizione».

Secondo La Vardera, il cosiddetto campo largo può puntare concretamente alla conquista della Regione. «Può arrivare a vincere le prossime elezioni regionali, perché è questa la nostra vera sfida», sostiene.

Resta però da capire quale sarà la composizione della futura alleanza. Sul tavolo c’è anche il ruolo di Cateno De Luca e del suo movimento, protagonista di una strategia autonoma alle amministrative e vincitore a Messina. Un alleato potenzialmente decisivo, ma sul quale La Vardera preferisce non sbilanciarsi: «In questa fase voglio parlare solo di Controcorrente».

Le dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente favorevole per il movimento, che ad Agrigento ha contribuito in maniera determinante all’elezione di Michele Sodano, risultato che ora potrebbe trasformarsi in un trampolino di lancio per le future ambizioni regionali del leader palermitano.

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