La società Akragas SLP, con in testa il presidente Salvatore La Porta, e poi i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori e tutti i collaboratori della società esprimono le più sincere congratulazioni a Michele Sodano per l’elezione a sindaco della città di Agrigento. “A nome dell’intera famiglia biancazzurra – si legge in una nota diffusa dalla società -, formuliamo i migliori auguri di buon lavoro, certi che il nuovo sindaco saprà affrontare con impegno, passione e senso di responsabilità le sfide che attendono la nostra comunità”.

“L’Akragas rappresenta da sempre un patrimonio sportivo e sociale della città e rinnova la propria disponibilità a collaborare, ciascuno nel proprio ruolo, per contribuire alla crescita e alla valorizzazione di Agrigento – continua la nota -. Al sindaco Michele Sodano giungano i più sentiti auguri per questo importante incarico, con l’auspicio che il suo mandato possa essere caratterizzato da risultati concreti e da un futuro di sviluppo per tutta la città”.

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