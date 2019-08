Sbarco Punta Bianca, fermati 20 migranti. Due bloccati alla Valle dei Templi

Sono complessivamente 20 i migranti, tutti provenienti dalla Tunisia, fermati da polizia e carabinieri, in seguito allo sbarco di ieri pomeriggio, avvenuto sulla spiaggia di “Punta Bianca”.

Due tunisini, addirittura, sono stati bloccati dai poliziotti della sezione Volanti, guidati dal commissario capo Francesco Sammartino, nei terreni del Parco Archeologico, quasi di fronte il Tempio della Concordia. L’ avrebbero trascorso la notte.

Tutti quanti sono stati portati alla caserma Anghelone, identificati, e fotosegnalati. Adesso saranno trasferiti in un centro per l’espulsione, in attesa del rimpatrio. All’appello ne mancano ancora una ventina.