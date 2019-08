Accordo tra Confcommercio e Ctrip per portare in Sicilia più turisti cinesi

La Sicilia punta sui turisti cinesi. Non uno slogan o una dichiarazione programmatica ma un fatto concreto. Nella sede dell’assessorato regionale al Turismo, il presidente di Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella, ha firmato un protocollo d’intesa sulla cooperazione turistica con il gigante del travel cinese Ctrip, con lo scopo di incrementare i flussi turistici bilaterali e promuovere la Sicilia come meta turistica nel mercato cinese.

“Con questo accordo – ha detto Picarella – vogliamo sviluppare azioni sinergiche per portare più turisti cinesi in Sicilia. La nostra offerta spazia dalle stazioni balneari e SPA termali, ai percorsi enogastronomici, gli itinerari d’arte e di storia come il parco archeologico di Segesta e Selinunte e la Valle dei Templi di Agrigento, percorsi naturali o anche eventi internazionali tra cui il Mandorlo in Fiore”.

Con oltre 300 milioni di utenti in Cina, Ctrip si impegna ad allocare le sue piattaforme online e promuovere con i media, destinazioni turistiche ed esperienze locali siciliane verso il mercato turistico cinese di alto profilo: accogliendo favorevolmente la collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese turistiche quali Federalberghi, Fiavet, Fipe e Faita aderenti a Confcommercio Sicilia.