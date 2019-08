Pronto a partire il nuovo settore giovanile dell’Akragas

La società è al lavoro non solo per completare la prima squadra ma anche per allestire un importante e fiorente settore giovanile. Dopo gli stage della scorsa settimana, i dirigenti biancazzurri sono pronti a diramare le convocazioni dei giovani calciatori da inserire nelle varie formazioni che prenderanno parte ai campionati provinciali e regionali. Il direttore sportivo Ernesto Russello dichiara: “Allestiremo delle squadre altamente competitive per ben figurare nei campionati giovanili, come la tradizione dell’Akragas richiede. A giorni partirà anche la nuova scuola calcio dell’Akragas con tecnici di assoluto valore tecnico e umano per crescere i talenti del futuro. Gli allenamenti di svolgeranno presso gli impianti sportivi della Pinetina. Il responsabile sarà Raimondo Filippazzo”.