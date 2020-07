Sbarco migranti dalla Diciotti: chiesti oltre 30 anni per 4 scafisti

I pubblici ministeri della Dda di Palermo hanno chiesto la condanna dei 4 presunti scafisti che la sera del 16 agosto del 2018, condussero un gommone al largo di Lampedusa con a bordo oltre 177 migranti. Profughi che vennero soccorsi poi dalla nave della Guardia costiera italiana “Diciotti”.

Undici anni e 8 mesi di reclusione sono stati proposti per gli egiziani Ahmed Shalaby Farid, 23 anni; Ashraf Abnibrahim, 39 anni e Al Jezar Mahammed Ezet, 24 anni; 4 anni e 10 mesi per Shahalom Mohammod, 26 anni, del Bangladesh. La differenza nella richiesta della pena è motivata dal fatto che il bengalese, durante le indagini, ha avuto un atteggiamento collaborativo.

Dal “caso Diciotti” scaturì l’inchiesta del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini che, all’epoca, venne indagato per sequestro di persona aggravato, per aver impedito lo sbarco della nave della Guardia costiera italiana. Il leader della Lega non finì a processo per la mancata autorizzazione a procedere del Senato.