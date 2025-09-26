Accusato di aver condotto un barcone con a bordo 46 migranti, finito contro gli scogli davanti Lampedusa e causando la morte di tre persone. I giudici della Corte di assise del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno condannato a 14 anni di reclusione un ventinovenne egiziano. Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna al termine della requisitoria aveva chiesto una pena di sedici anni di carcere. L’episodio risale al 7 luglio dell’anno scorso. La sentenza tiene conto dell’inasprimento delle pene previsto dal decreto Cutro.

