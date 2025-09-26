Ha parcheggiato il furgone per una breve sosta il tempo di una consegna ma ha lasciato le portiere aperte. Proprio in quei momenti ignoti ladri sono entrati in azione riuscendo a rubare più scatole contenenti salumi di vario genere. È successo nel quartiere di Villaseta, precisamente in via Caduti di Marzabotto, nei pressi del vecchio centro commerciale.

I malviventi, approfittando della momentanea assenza dell’autista di una ditta, un quarantenne agrigentino, hanno aperto la portiera e arraffato diversi pacchi di salumi. All’uomo non è rimasto altro che chiamare il 112 e denunciare il furto. Al via le indagini della polizia per risalire agli autori del gesto.

