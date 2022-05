Sbarchi a Lampedusa e rischi sanitari, Savarino: “Situazione inaccettabile”

Le notizie su due casi sospetti di vaiolo delle scimmie in Sicilia preoccupano e accendono un faro sulla situazione che sta vivendo Lampedusa. Uno dei due casi sospetti si trovava a Canicattì, ospite di un centro di accoglienza. Interviene il presidente della commissione territorio e ambiente all’Ars, Giusi Savarino, che definisce la situazione di Lampedusa “inaccettabile” e afferma: “Nonostante gli sforzi notevoli che la Prefettura di Agrigento e le forze dell’ordine stanno compiendo, appare chiaro come serva un’azione più ampia. Nell’hotspot di Lampedusa ora si trovano oltre 900 persone, a fronte di una capienza massima di 250. Una situazione di disumanità, che peraltro pone proprio il tema di un maggiore rischio di contagio e diffusione. Non possiamo permettere che il Governo Draghi si giri dall’altra parte.”