Covid in Sicilia: oggi contagio stabile: 2.063 nuovi positivi. E ci sono 20 morti

Sono 2.063 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 18.081 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 1.847. Il tasso di positività sale al 11,4%, ieri era al 10.4%. La Sicilia è al quarto posto per contagi, manca il dato dell’Emilia Romagna. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di giovedì 26 maggio.

Gli attuali positivi sono 76.342, con una diminuzione di 4.124 casi. I guariti sono 6.715, mentre le vittime sono 20, e portano il totale dei decessi a 10.904. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 579, 25 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 24, tre in meno.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 651, Catania 713, Messina 247, Siracusa 291, Trapani 160, Ragusa 159, Caltanissetta 168, Agrigento 175, Enna 47.