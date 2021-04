Savarino: “Sosteniamo la protesta dei sindaci agrigentini, urgono fondi”

«Sosteniamo con forza e convinzione la protesta dei sindaci che hanno manifestato davanti a Palazzo Chigi contro l’esclusione dal

Recovery Plan di interventi infrastrutturali nell’Agrigentino». Lo afferma Giusy Savarino, deputata regionale di DiventeràBellissima e

presidente della Commissione Ambiente e Territorio, aggiungendo: «Noi deputati regionali della provincia abbiamo già sollecitato tramite un

ordine del giorno all’Ars la realizzazione della Gela-Castelvetrano e dell’Alta velocità ferroviaria anche in collegamento con la provincia

di Agrigento. Con il governo Musumeci insisteremo affinché queste opere fondamentali per il territorio- che il governo nazionale non ha

voluto inserire nel Recovery Plan- possano essere finanziate con urgenza attingendo ai primi fondi che si renderanno disponibili».