Aggredisce la moglie nonostante divieto avvicinamento, arrestato agrigentino

Nonostante gli fosse stato imposto il divieto di avvicinarsi alla moglie, si è presentato nuovamente nell’abitazione della donna, e dopo aver sfondato la porta d’ingresso, l’ha malmenata, procurandole alcuni traumi. I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno arrestato C.P., 50 anni, di Agrigento. E’ successo nel quartiere di Fontanelle.

L’uomo, appena sei giorni fa, era stato destinatario dell’allontanamento della casa familiare, in seguito ad una lite in famiglia. Ma non è servito a nulla.

Per il cinquantenne sono scattate le manette ai polsi. Adesso, è indagato per maltrattamenti in famiglia, minacce, violazione del divieto di avvicinamento e lesioni. Su ordine del magistrato è stato portato in carcere. La moglie, una 45enne, è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.