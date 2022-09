Savarino, Gallo, Cambiano, Di Mauro e Catanzaro: tra new entry e grandi ritorni, ecco chi ce l’ha fatta

Tra conferme, esclusioni eccellente e new entry, ecco gli agrigentini che andranno ad occupare uno scranno all’Assemblea Regionale Siciliana. Sei più due presenti nel listino, in attesa dei dati ufficiali. In attesa del definitivo, 451 sezioni su n. 510.

I due deputati agrigentini “blindati” dal listino del presidente, quindi dal cosiddetto premio di maggioranza scaturito dalla vittoria di Renato Schifani, sono il forzista Riccardo Gallo e Serafina Marchetta, ex assessore comunale di Grotte, e moglie del leader Udc Decio Terrana. Forza Italia elegge anche Margherita La Rocca Ruvolo che, non conquistando il seggio a Roma, ma viene confermata alla regione. Delude Vincenzo Fontana, ex presidente della provincia di Agrigento ed ex deputato.

Sicura di un posto all’Ars è Giusi Savarino, fedelissima del governatore uscente Musumeci, che si prende Fratelli d’Italia. Per il Movimento Cinque Stelle: l’ex sindaco di Licata, Angelo Cambiano, viene eletto all’Ars. Fuori l’ex capogruppo dei grillini Giovanni Di Caro, “che nella sua Favara” racimola poco più di mille preferenze. Riconferma per Michele Catanzaro, del Partito Democratico.

Eletto anche Roberto Di Mauro, ex vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. L’ultimo posto lo occuperà l’ex sindaco di Ribera Carmelo Pace, tra le fila della nuova Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. Mentre Carmelo Pullara, nonostante tra i più votati , in provincia con oltre 8mila preferenze, rischia di rimanere fuori con la lista di Prima L’Italia che non avrebbe superato lo sbarramento.

