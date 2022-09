Responsabile di 3 furti, arrestato e portato in carcere

Deve scontare la pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione per tre furti, in concorso, messi a segno il 4 maggio, il 7 e 13 luglio del 2019 a Serradifalco e a Canicattì. Un 43enne, disoccupato, canicattinese è stato arrestato, dai carabinieri della Stazione di Canicattì, in esecuzione del provvedimento emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Caltanissetta. Il canicattinese, che si trovava ai domiciliari, dopo le formalità di rito in caserma, è stato accompagnamento alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.