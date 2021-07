Savarino: “Finalmente la nuova normativa in materia di Edilizia è realtà”

“La Sicilia si dota di regole aggiornate per semplificare l’iter burocratico e le procedure autorizzative nel settore edilizio.

Grazie al lavoro di analisi e di concertazione portato avanti dalla IV Commissione Territorio e Ambiente che mi onoro di presiedere è stato possibile vagliare i numerosi emendamenti tecnici che erano stati proposti e sintetizzare un testo da porre finalmente all’approvazione dell’Aula”. Lo dice il presidente della IV commissione, Giusi Savarino. “Un lavoro intenso e coordinato- continua- durato mesi, che la Presidente ha curato in prima persona per districarsi tra le integrazioni effettivamente migliorative e quelle proposte con il solo scopo di ostruire il cammino del testo di legge. La proficua cooperazione tra Governo Musumeci e Ars mette a segno un ulteriore passo verso una reale modernizzazione della Sicilia, mettendo finalmente ordine su una materia cruciale per tutti i cittadini siciliani.

Desidero ringraziare i colleghi della IV Commissione, in particolare la collega on. Lo Curto, relatrice della Legge, per la preziosa collaborazione alla stesura di questa Legge, gli uffici tecnici per il grande lavoro di supporto giuridico e di coordinamento. Infine, ringrazio il Presidente Musumeci e l’Assessore Cordaro per il grande impegno profuso nella direzione di una semplificazione della normativa edilizia a beneficio di una Sicilia che guarda al futuro mostrandosi moderna e al passo con i tempi”.