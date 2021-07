Paolo Rotondo ai saluti. Il centro siracusano ha trovato l’accordo per passare alla Virtus Ragusa. Nella scorsa stagione ha fatto molto bene, tanto che in molti consideravano una sua riconferma scontata. Era considerato, dai più, un outsider. Ha smentito i detrattori e si è regalato una stagione da incorniciare: 17 punti di media, 6.5 rimbalzi e 1.2 assist nella prima parte della regular season; nei playoff chiude con oltre 10 di media, 4.3 rimbalzi e 2 assist. Il giocatore si aggiunge quindi alla lista dei partenti. Dopo Giovanni Veronesi, passato al Latina, Andrea Saccaggi che ha firmato con il Rimini, adesso va via anche Paolo Rotondo. In entrata Agrigento tratta Terenzi e Santiago Bruno e un centro che andrà a sostitutire Rotondo in quintetto.