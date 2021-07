Servizio idrico, Pisano: “Serio pericolo default, istituzioni agiscano in fretta”

“In questi giorni si sta giocando su più tavoli una fondamentale partita per garantire la tenuta e la continuità del servizio idrico della Provincia di Agrigento. Mancano pochissimi giorni alla deadline del 2 agosto, data in cui terminerà la

gestione prefettizia di Girgenti Acque e tutto dovrebbe passare nelle mani dell’Aica,

l’Azienda Idrica dei Comuni agrigentini, che però, ad oggi, sembrerebbe assolutamente non pronta.” Lo scrive Calogero Pisano, commissario provinciale di Fratelli d’Italia che continua: “ Mi appello al senso di responsabilità delle istituzioni coinvolte perché mettano in campo tutte le azioni possibili per scongiurare il default del servizio idrico che farebbe piombare la provincia agrigentina nel baratro di una crisi idrica senza precedenti, con possibili conseguenze igienico sanitarie che metterebbero a serio rischio la salute

pubblica. Uno scenario catastrofico anche per tutte le attività turistico ricettive locali che si troverebbero a fronteggiare l’emergenza nel bel pieno della stagione estiva e che ci porterebbe alla ribalta negativa nazionale, con conseguente incalcolabile danno d’immagine per tutto il nostro territorio. Se questo dovesse accadere, qualcuno dovrà assumersi le proprie responsabilità di

fronte agli agrigentini”.