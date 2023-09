Agrigento si prepara ad accogliere una nuova iniziativa che promette di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo i problemi educativi dei giovani. La “Sartoria del Maestro Geppetto” è un progetto unico e innovativo che sarà aperto al pubblico il 15 settembre 2023 presso la Cooperativa Sociale PASA, situata in Via Diodoro Siculon n. 1. Questa struttura non è una sartoria nel senso tradizionale, ma piuttosto un centro educativo all’avanguardia dedicato a bambini e ragazzi dai 0 ai 18 anni.

L’approccio della Sartoria del Maestro Geppetto è straordinario perché non si concentra solo su un aspetto specifico dell’educazione, ma offre un supporto educativo completo e globale. Questo centro si rivolge a una vasta gamma di esigenze e sfide educative, tra cui:

1. Disturbo della Coordinazione Motoria (Disprassia, Goffaggine, e Maldestrezza): La Sartoria del Maestro Geppetto fornisce programmi di intervento mirati per aiutare i giovani a superare le sfide legate alla coordinazione motoria.

2. Riabilitazione Cognitiva: Per coloro che hanno bisogno di migliorare le loro capacità cognitive, il centro offre programmi di riabilitazione personalizzati.

3. Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): Gli studenti con DSA ricevono supporto dedicato per affrontare le sfide legate all’apprendimento.

4. Aumento dell’Autostima: La Sartoria del Maestro Geppetto si impegna a costruire una forte autostima nei giovani, incoraggiandoli a credere in se stessi e nelle proprie capacità.

5. Disturbi Comportamentali e Relazionali: Il centro affronta anche le problematiche comportamentali e relazionali, fornendo strumenti per migliorare le interazioni sociali.

6. Emotività e Creatività: La Sartoria del Maestro Geppetto promuove lo sviluppo dell’emotività e della creatività nei giovani, incoraggiando l’espressione individuale e artistica.

7. Attenzione e Concentrazione: L’approccio unico della Sartoria favorisce l’attenzione e la concentrazione, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo del potenziale individuale.

Questo centro educativo si impegna a fornire stimoli efficaci per aumentare la motivazione e l’interesse dei giovani verso l’apprendimento, mettendo particolare enfasi sull’attenzione e la concentrazione. Inoltre, la Sartoria del Maestro Geppetto propone nuove soluzioni attraverso il gioco, contribuendo così allo sviluppo delle capacità di ciascun individuo.

Per maggiori informazioni o per prenotare un appuntamento all’Open Day del 15 settembre 2023, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, contattate la Sartoria del Maestro Geppetto tramite email all’indirizzo [email protected] o chiamate i seguenti numeri:

Dot.ssa Flavia Destasio: +393200576811

Dot. Angelo Lo Porto: +393200576811

La Sartoria del Maestro Geppetto è pronta a essere un faro di speranza per i giovani di Agrigento, offrendo loro un ambiente educativo unico, inclusivo e stimolante che li aiuterà a sbloccare il loro pieno potenziale. Non perdete l’opportunità di scoprire questa eccitante iniziativa durante l’Open Day il 15 settembre!