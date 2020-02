Sardegna: guida esclusiva per le spiagge e come risparmiare con le super offerte estive

Spiagge di sabbia, la zona di San Teodoro è parte integrante del Parco Marino di Tavolara – Punta Cavallo, uno dei siti più importanti del Mediterraneo. Il parco si estende da Capo Caraso, a sud di Olbia, sino a Punta Isuledda, a sud di San Teodoro. È una delle aree costiere più ricche di spiagge, tutte bellissime e di facile accesso, caratterizzate dalla costante e scenografica presenza del granito, gli arenili sono formati da sabbia candida e si affacciano su un mare limpidissimo e dalle mille sfumature di turchese, verde e blu. La costa teodorina vanta la presenza di paesaggi e panorami dalla bellezza incomparabile, caratterizzati da immense spiagge dalla sabbia bianchissima, cale solitarie e ospitali a imponenti promontori che affacciano sul mare cristallino.

Cala D’Ambra

Esattamente a est dell’abitato di San Teodoro, a ridosso del colle di Lu Casteddu, si può raggiungere la bellissima e famosissima Cala D’Ambra, una spiaggia piccola e raccolta, frequentata soprattutto dai turisti. La bell’isola è ben attrezzata con i suoi tanti Villaggi in Sardegna, per una vacanza all’insegna del relax e divertimento. San Teodoro è un paese giovanile con una vita notturna movimentata, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. A circa un chilometro da San Teodoro, è possibile visitare la bella località nota come l’Isuledda, una spiaggia da sogno, posta a ridosso di uno stagno di piccole dimensioni, caratterizzata da sabbia bianca e fine e acque limpide di color verde – azzurro.

L’offerte villaggi in Sardegna è studiata su misura per le famiglie con bambini grazie alle spiagge, bassi fondi, sabbia sottile, ai servizi alla balneazione e ai parchi giochi estivi. Ai bimbi è riservata un’area a verde delimitata con staccionata attrezzata con panchine e giochi all’aperto. La Chinta, sicuramente la più frequentata dai turisti: lunga circa 5 chilometri è caratterizzata da sabbia candidissima e fine e da una folta vegetazione di ginepri, lentischi. L’acqua è limpidissima, ideale per la balneazione e per esercitare divertentissimi giochi e sport acquatici. Ancora più a nord si potrà raggiungere anche la bella spiaggia di Brandinchi, situata tra la Punta Sabbatino e Capo Coda Cavallo.

Capo Coda Cavallo

Tra le zone costiere più interessanti da visitare non bisogna dimenticare, poi, il magnifico promontorio di Capo Coda Cavallo, sicuramente una dei più belli dell’isola. Andando verso sud di San Teodoro s’incontra Budoni: una delle più importanti località turistiche della Sardegna per la bellezza paesaggistica e il mare assolutamente straordinario. Oltre il comune di Budoni, a circa 15 chilometri in direzione sud si trova il paese di Posada, la baia è molto grande e ha varie spiagge, come San Giovanni, Santa Lucia e il piccolo porto di pescatori di La Caletta.

Costa degli Oleandri

Continuando a scendere lungo il litorale orientale, s’incontra la Costa degli Oleandri, anch’essa ricca di spiagge incantevolicome S’Ena e sa Chitta, Bidderosa, oasi faunistica dal mare incontaminato, Cala Ginepro, Cala Liberotto e Fuilè mare. All’interno del territorio del comune di Siniscola si trova la spiaggia di Berchida: ritenuta una delle più belle d’Italia, grazie alla particolare colorazione chiara della sabbia e alla limpidezza dell’acqua. Dopo la cittadina di Orosei iniziano le lunghe spiagge di Sa Marina e Su Barone che proseguono con Avalè, Osalla e Cala Cartoe.

Cala Gonone

Al centro del Golfo di Orosei, ai piedi del vulcano spento Codula Manna e circondata da montagne calcaree ricche di boschi, si trova Cala Gonone, cui si accede da Dorgali attraverso una galleria scavata nella roccia. Il mare, le spiagge, una costa vergine e selvaggia costituiscono un’incredibile offerta naturalistica di questa magnifica baia dotata di villaggi turisticiper accogliere numerosi turisti. Nei dintorni di Cala Gonone, oltre alla famosa Cala Luna, spiagge di Palmasera, Cala Ziu Martine, Cala Fuili e Cala Ziu Santoru.

La Sardegna coccolata e baciata dal mare cristallino, con le sue bellissime spiagge di sabbia dorata e incontaminate, con i suoi tanti Villaggi turistici, ideale per trascorrere le vacanze con la famiglia, gli amici, con tantissime offerte low-cost e diversi pacchetti all ‘inclusive villaggio/hotel con nave gratis per agevolare tutti coloro che vogliono vivere una vacanza da sogno e avere un grande risparmio.