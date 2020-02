Curiosità per la capra girgentana alla Kolymbethra

La scorsa domenica 2 febbraio, nel ciclo delle iniziative dedicate alla prima domenica del mese, l’evento a tema sulla capra girgentana ha riscosso enorme successo di pubblico con una partecipazione in fortissima crescita di turisti stranieri e soprattutto di agrigentini che si sono recati al Giardino della Kolymbethra consolidando la direzione che questo luogo sta esprimendo in questi ultimi mesi con eventi che sempre più coniugano natura, cibo e socializzazione. Richiamando il valore storico della capra girgentana, presente in moltissime immagini antiche della Valle come elemento di naturale scenografica e di intersezione fra natura e cultura, la giornata di domenica 2 febbraio ha voluto associare al gusto dei formaggi caprini derivati da questo prezioso animale anche un vero e proprio racconto storico e mitologico all’interno di un laboratorio didattico curato da Maria Ala e da Ignazio Vassallo. Questo momento, pensato in formula laboratoriale con i bambini, ha rappresentato il fulcro dell’intera iniziativa fornendo esempi significativi sulla vita degli animali, sui prodotti che da essi si ricavano e sulla necessaria tutela dell’ambiente in termini di ecosostenibilità possibile. A questo spazio di gioco e di confronto hanno partecipato con i bambini anche tutti i genitori, ritrovando uno spazio comune impreziosito dalle musiche popolari di Nenè Sciortino che hanno accompagnato tutta la giornata. Su questo successo, sempre più saranno implementati i laboratori didattici con successive iniziative che vedranno protagonisti i bambini quali custodi della natura a salvaguardia dell’idea di bellezza che il Giardino della Kolymbethra magistralmente rappresenta. Prossimo appuntamento la prima domenica di marzo con un evento dedicato alla mandorla, ai suoi prodotti, alla sua storia e al suo valore per il paesaggio e la cultura di Agrigento, con nuovi laboratori e iniziative di richiamo ad inaugurazione della bella stagione.