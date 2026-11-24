AGRIGENTO – Memoria, Resistenza e diritti al centro dell’incontro che si è svolto al Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento con la scrittrice Sara Rattaro, autrice del romanzo “Il vestito di mia madre. Storia di Teresa Mattei, antifascista”.

L’appuntamento, rivolto agli studenti delle classi dell’ultimo anno, rientra nel Progetto Lettura per l’anno scolastico 2026/2027, coordinato dalle professoresse Caterina Parisi, Carmelina Romei e Alessandra Siracusa.

Ad aprire la mattinata sono state le note di “Bella Ciao”, interpretata dagli studenti Claudia Ballarò e Andrea Porrello della V AM.

La dirigente scolastica Marika Helga Gatto, nel salutare l’ospite e gli studenti, ha richiamato “l’importanza e l’estrema attualità dei valori della Resistenza”, ricordando l’impegno dell’istituto nel mantenere viva l’attenzione sulle principali ricorrenze civili e sui temi della libertà, dei diritti e dell’autodeterminazione.

Al centro dell’incontro la figura di Teresa Mattei. Sara Rattaro ne ha ripercorso la vicenda umana e politica: dalla ribellione nella Firenze del 1938, quando a soli 17 anni fu espulsa da scuola dopo essersi opposta alle leggi razziali, alla partecipazione alla lotta clandestina come staffetta partigiana con il nome di battaglia “Chicchi”, fino all’elezione all’Assemblea Costituente, della quale fu la più giovane componente.

Una storia attraverso la quale gli studenti hanno potuto riflettere anche sull’attualità dei valori della libertà e della democrazia e sulla necessità di considerare i diritti non come conquiste definitive, ma come principi da conoscere, tutelare e difendere.

Il confronto è proseguito con le domande dei maturandi, alle quali Rattaro ha risposto dialogando direttamente con i ragazzi.

A nome della comunità scolastica, i rappresentanti degli studenti Sofia Arnone, della III A, e Andrea Porrello, della V AM, hanno infine ringraziato la scrittrice, sottolineando il valore della testimonianza di Teresa Mattei per le nuove generazioni.

La mattinata si è conclusa con il firmacopie sulle note de “La storia siamo noi” di Francesco De Gregori.

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