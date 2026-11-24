Blitz della task force a Maddalusa: nuove ispezioni a tappeto tra B&B, hotel e case vacanze

Nuove verifiche sul fronte della legalità e della sicurezza nella borgata balneare di Maddalusa. A distanza di mesi dall’esplodere del caso legato all’acqua negata — vicenda legata alla posizione dell’abitato, situato all’interno della zona A del Parco archeologico della Valle dei Templi e caratterizzato da un diffuso abusivismo edilizio — le istituzioni tornano a presidiare il territorio.

Dalle prime ore di questa mattina, un imponente dispositivo interforze ha avviato una serie di ispezioni mirate alle strutture ricettive del litorale, concentrandosi su alberghi, bed and breakfast e case vacanze. Sul campo operano fianco a fianco uomini di carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco e Capitaneria di porto di Porto Empedocle, supportati dai tecnici dell’Aica, dell’Asp, dell’Arpa e degli uffici comunali di Agrigento.

Per conoscere il bilancio delle verifiche amministrative, sanitarie e ambientali occorrerà attendere i prossimi giorni, quando gli enti coinvolti tireranno le somme dell’operazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp