AICA è la stazione appaltante, ma il RUP è un tecnico comunale. Dopo le criticità nei cantieri e le dimissioni del direttore dei lavori, restano da chiarire controlli e responsabilità. Il tema torna in Consiglio il 27 novembre.

AGRIGENTO – La nuova rete idrica è un’opera attesa da decenni, ma i cantieri continuano a creare disagi alla viabilità e alla vita quotidiana di residenti e commercianti. Dopo le proteste per le condizioni delle strade e l’interrogazione presentata il 18 novembre da nove consiglieri comunali, la domanda è inevitabile: chi controlla concretamente i lavori e quali verifiche sono state effettuate? Non è in discussione l’utilità dell’opera, ma la trasparenza nell’organizzazione e nella gestione di un investimento pubblico milionario.

Il Comune non è estraneo alla gestione

Nel gennaio 2022 l’Assemblea Territoriale Idrica nominò Gaspare Maria Triassi, funzionario tecnico del Comune di Agrigento, Responsabile unico del procedimento, in sostituzione di Sebastiano Di Francesco. Il suo nome compare anche in successivi atti comunali del 2026, anche se manca un aggiornamento specifico che certifichi formalmente la permanenza dell’incarico su questo appalto. AICA è la stazione appaltante, ma il RUP è individuato nell’ambito del personale comunale. Le funzioni sono distinte: l’impresa esegue le opere, il direttore dei lavori ne verifica la conformità tecnica e contabile, mentre il RUP coordina e presidia il procedimento.

Il punto, però, non riguarda soltanto i singoli incarichi, ma il funzionamento dell’intera macchina dei controlli. Chi verifica che le lavorazioni siano eseguite correttamente? Chi controlla la qualità dei ripristini? Chi interviene quando emergono ritardi, disservizi o anomalie? Sono domande che chiamano in causa non soltanto AICA, ma anche l’organizzazione amministrativa del Comune e la capacità dell’Amministrazione di seguire un’opera che interessa direttamente la città.

Il nodo della direzione dei lavori

Nell’agosto 2025 l’allora direttore dei lavori, l’ingegnere Pietro Agnello, presentò le dimissioni con riserva, sollevando criticità sulla gestione dell’appalto. Dopo un incontro del 19 agosto, AICA annunciò l’intenzione del tecnico di ritirarle. Nel novembre successivo AgrigentoOggi.it riferì dell’accoglimento delle dimissioni. Il 3 dicembre AICA comunicò l’avvio dello scorrimento della graduatoria per individuare il sostituto, assicurando la continuità dell’incarico fino alla formale nomina del nuovo direttore.

Chi ricopre oggi questa funzione? Non essendo disponibile un successivo provvedimento pubblico di nomina, resta da chiarire il nominativo del professionista incaricato. È un’informazione importante per conoscere come sia garantita la continuità del controllo quotidiano sulle lavorazioni e sulla qualità dei ripristini stradali.

Le risposte attese

I nove consiglieri che hanno presentato l’interrogazione del 18 novembre segnalano buche, avvallamenti, dislivelli pericolosi, carenze nella segnaletica e problemi alla circolazione. Chiedono un cronoprogramma aggiornato, una mappa dei cantieri, tempi certi per le riasfaltature e chiarimenti sugli eventuali provvedimenti nei confronti delle imprese inadempienti. Il tema tornerà in Consiglio comunale il 27 novembre 2026, con un’interrogazione sullo stato di avanzamento della rete idrica, sulle scadenze contrattuali, sulla sicurezza stradale e sui controlli in itinere. Servono risposte soprattutto su cinque aspetti: assetto attuale delle responsabilità, direzione dei lavori, verifiche sui ripristini, eventuali contestazioni alle imprese e calendario delle riasfaltature.

La nuova rete idrica non sarà giudicata soltanto per i chilometri di condotte posate, ma anche per la sicurezza dei cantieri e la qualità delle strade restituite ai cittadini. Agrigento non ha bisogno di un rimpallo di competenze tra Comune e AICA, ma di un’organizzazione dei controlli chiara, responsabilità riconoscibili e atti verificabili. La trasparenza non è un adempimento formale: è una condizione essenziale per la buona riuscita dell’opera.

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