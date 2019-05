Sara Gallo sarà referente dei quartieri Duomo e San Girolamo

AGRIGENTO. Sara Gallo è stata nominata “referente volontario di quartiere” delle zone Duomo – San Girolamo (e dintorni), per l’interesse mostrato nella cura e crescita civile e sociale del Centro Storico, svolto negli ultimi tempi.

“Si tratta di una nomina a titolo gratuito – spiega la stessa Gallo – il cui scopo è quello di essere portavoce dei cittadini di queste zone per eventuali esigenze, ma anche per dare luogo varie iniziative. Questo incarico non rappresenta nient’altro che l’ufficialità di un servizio svolto volontariamente da me insieme agli altri ragazzi, anche attraverso i social media”.