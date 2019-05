A Sciacca l’evento “Open Studi Aperti 2019: “L’architetto è indispensabile”

SCIACCA. “Abbiamo organizzato “Open Studi Aperti” a Sciacca per parlare della figura dell’architetto e di qualità dell’Architettura su sollecitazione dei consiglieri di Sciacca Giacomo Cascio, Michele Ferrara e Salvatore Porretta – afferma Alfonso Cimino, presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento – Saranno due giorni interessanti durante i quali una ventina di colleghi, della provincia di Agrigento, esporranno i loro progetti e avranno modo di confrontarsi tra loro. Un momento senza dubbio importante – conclude il presidente Cimino – “Open Studi Aperti” rientra nel nostro progetto sulla valorizzazione della figura dell’architetto”.

“Open Studi Aperti”, promosso dal Consiglio nazionale degli architetti, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Gli studi di architettura apriranno le porte al pubblico, facendo conoscere il mondo dell’architettura e del design al grande pubblico con un solo obiettivo: sensibilizzare i cittadini alla qualità del design, alla buona architettura, al rispetto della natura e degli spazi pubblici per migliorare la qualità della vita. Perché noi siamo gli spazi che viviamo.

L’evento si svolgerà, venerdì e sabato, rispettivamente 24 e 25 maggio, nell’atrio superiore del Comune di Sciacca dove si terranno l’esposizione dei progetti degli studi degli architetti del territorio e la promozione del lavoro svolto dagli studenti che hanno partecipato all’alternanza scuola lavoro nei vari studi di architettura del territorio.

E non è tutto.

La due giorni di “Open Studi Aperti” offrirà intrattenimento, live, jam session, performance di danza, degustazioni, … insomma, un grande evento aperto a tutti perché occorre, ora più che mai, rinnovare la sensibilità dei cittadini nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei territori per testimoniare che l’architettura non riguarda solo gli architetti o i costruttori ma, soprattutto, le persone poiché è fondamentale per la loro qualità della vita.