Sara Allegro, è il nuovo baby Sindaco di Licata

Sara Allegro 12 anni, alunna della classe terza della scuola media Marconi è il nuovo baby Sindaco di Licata. La sua elezione è avvenuta nel corso della seduta di insediamento del nuovo baby consiglio comunale alla quale hanno partecipato 26 dei trenta consiglieri neo eletti. Sara Allegro ha riportato 12 voti a favore, battendo sul filo di lana Iside Galanti, della terza E dell’Istituto Bonsignore che ha riportato 11 voti a favore. La terza candidata alla carica di baby Sindaco, Maya Casula della scuola media Quasimodo ha riportato 3 voti a favore. Il tutto è avvenuto dopo l’insediamento del nuovo baby consiglio comunale e il giuramento dei suoi nuovi componenti, avvenuta alla presenza del Sindaco Giuseppe Galanti, del Segretario comunale Pietro Amorosia e sotto la guida del Presidente del consiglio comunale Giuseppe Russotto che, come da regolamento ha diretto i lavori. Ad inizio di seduta, prima ancora di entrare nel merito dell’ordine del giorno, il Presidente del civico consesso ha proposto e fatto osservare un minuto di silenzio in memoria di Antonio Megalizzi il giovane giornalista di Trento, vittima dell’attentato di Strasburgo di cui oggi si celebrano i funerali alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che ha disposto l’esposizione della bandiera a mezza asta in tutti gli edifici pubblici del territorio nazionale.

Paolo Picone