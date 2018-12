AICS Eventi natalizi “A Natale Puoi”

È stato durante il consueto “brindisi del Presidente” che il Presidente Provinciale dell’AICS Giuseppe Petix, ha inaugurato la nuova sede dello storico Circolo Culturale Presenza Nuova.

La medesima occasione è servita per rendere pubblico il nome del nuovo Dirigente Provinciale del Dipartimento Cultura dell’AICS: il giornalista Stelio Zaccaria.

Il brindisi è avvenuto nella villa “Cloe’s” alle Dune di San Leone, proprietà dell’Imprenditore Giuseppe Airò Farulla, membro dell’AICS e Segretario del Circolo Presenza Nuova, il quale sta puntando (in armonia con il Piano di rilancio del Presidente Petix e del Dirigente Provinciale Zaccaria) alla rivalutazione socio culturale del nostro territorio sia in ambito turistico, sia culturale che sportivo.

L’occasione è servita per presentare il nuovo direttivo provinciale del Dipartimento Cultura dell’AICS ai presidenti dei circoli culturali storici della provincia di Agrigento e a tutti le associazioni e gli enti che hanno stipulato accordi e protocolli nell’ambito della cultura con la Presidenza Provinciale dell’AICS di Agrigento, come ad esempio il Prof. Filippo Cicchirillo presidente dell’U.T.E. (Università della Terza Età).

I Presidenti dei circoli culturali: Cenacolo, Brodolini, Siciliani del Vespro hanno dato il loro saluto ed in particolare il presidente Fanara dei Siciliani del Vespro ha sottolineato l’importanza della storia siciliana nel futuro programma del Dipartimento Cultura.

All’evento ha preso parte anche la presidente del Consiglio Comunale di Agrigento Avv. Daniela Catalano oltre a tantissime personalità dell’ambiente culturale provinciale.

Anche quest’anno la Presidenza Provinciale dell’AICS di Agrigento ha organizzando quattro giornate all’insegna del sociale, della beneficenza e dello spirito natalizio che saranno così suddivise: la prima giornata, 22 Dicembre,

è servita per portare il saluto e l’augurio di un sereno Natale agli anziani di diverse comunità della provincia. Il Presidente Petix in serata ha portato il suo saluto anche all’Associazione Akrasol dove è stato ricevuto dal Presidente Raffaele Vaianella. Dopo l’ulteriore brindisi si è tenuto un ballo.

La seconda giornata, giorno 23 Dicembre, intitolata “Condividendo il Natale nei Borghi” organizzata dal delegato cittadino AICS Pietro Gnoffo, ha avuto luogo nel caratteristico borgo di Montaperto, dove Babbo Natale (dopo la benedizione del Parroco) ha distribuito doni ai bimbi; la terza giornata, che si terrà il 27 Dicembre, organizzata in collaborazione con l’Associazione Saieva Onlus intitolata “È bello stare insieme perché la Diversità e Unicità ” si svolgerà presso la chiesa BMV di Fatima di Agrigento; la quarta giornata, conclusiva degli eventi, si terrà il 5 Gennaio, intitolata “Ballando sotto le Stelle” in collaborazione con l’Associazione Centro per anziani Akrasol.

Il Presidente Provinciale Cav. Giuseppe Petix dichiara: “Sono felice del fatto che anche quest’anno abbiamo mantenuto l’impegno nell’organizzare queste manifestazioni natalizie che allietano lo spirito di tutti. Ho deciso di non fare la consueta visita al Reparto di Pediatria del San Giovanni di Dio di Agrigento perché voglio visitare gli ospedali della provincia e i bambini degli altri ospedali oltre che le comunità con anziani. Ringrazio quanti coloro hanno contribuito alla realizzazione degli eventi, in particolare l’instancabile Dott. Sciascia nostro Segretario Provinciale; auguro a tutti un Santo Natale”.

Il Segretario Provinciale dell’Ente la Dott.ssa Noemi Sciascia dichiara di essere molto contenta ringraziare tutte le attività commerciali per la grande sensibilità dimostrata e per aver sposato a pieno l’iniziativa.

La Presidenza Provinciale dell’AICS di Agrigento augura a tutti Buone Feste!