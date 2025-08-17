Santo Stefano Quisquina, la 5B dell’84/85 si ritrova: un abbraccio lungo quarant’anni

A Santo Stefano Quisquina il tempo sembra essersi fermato. Ieri sera i ragazzi della 5B a.s. 1984/1985 si sono ritrovati, dando vita a un incontro che ha avuto il sapore di un abbraccio lungo quarant’anni.

Nonostante le distanze geografiche, gli impegni di lavoro e le vicende personali che la vita ha messo davanti a ciascuno, tutti hanno portato con sé lo stesso desiderio: riallacciare quel filo invisibile ma indissolubile che li univa ai tempi della scuola.

La serata è stata un continuo rincorrersi di ricordi e risate, memorie di quegli anni che riaffioravano con la forza di un senso di appartenenza mai scalfito dal tempo. È emersa così una consapevolezza matura: se è vero che la vista non è più quella di una volta e che i ricordi a volte si tingono di nostalgia, le emozioni custodite nel cuore restano immutate, luminose e autentiche, proprio come allora.

Un incontro che non è stato solo un revival, ma la conferma che certe amicizie e legami di gioventù continuano a vivere, a distanza di decenni, con la stessa intensità di un tempo.

