Cristian Llama è di nuovo biancazzurro. Il centrocampista argentino, classe 1986, ha scelto di rimettersi in gioco con l’Akragas, portando in dote esperienza, qualità e quella determinazione che lo hanno reso protagonista in una carriera di alto livello. Basti pensare alle oltre 150 presenze in Serie A con la maglia del Catania, oltre alle esperienze maturate tra Italia e Sud America. (GUARDA IL VIDEO)

Per Llama si tratta di un ritorno carico di entusiasmo e motivazioni. Nei giorni scorsi, parlando del nuovo gruppo affidato a mister Seby Catania, ha sottolineato che nel calcio non servono slogan o proclami, ma conta soltanto il lavoro quotidiano e la capacità di costruire una squadra unita, capace di esprimere il gioco voluto dall’allenatore. «Solo con un buon gruppo – ha aggiunto – si possono ottenere successi».

Già nei primi test amichevoli l’argentino ha mostrato di essere in buona condizione, nonostante la preparazione sia ancora agli inizi. Un segnale incoraggiante per l’allenatore, che sta plasmando passo dopo passo l’identità della nuova squadra. Dopo la pausa di Ferragosto, i biancazzurri torneranno ad allenarsi lunedì 18 agosto allo stadio Esseneto per ritrovare ritmo e concentrazione.

Il calendario estivo riserva subito appuntamenti importanti. Mercoledì 20 agosto l’Akragas ospiterà allo stadio Esseneto lo Sciacca, in un test che profuma di derby e che servirà a misurare i progressi del gruppo. Domenica 24 agosto, invece, sarà la volta della sfida in trasferta al Tomaselli di Caltanissetta contro la Nissa, altro impegno dal sapore speciale che metterà alla prova condizione e carattere.

Per l’Akragas di Seby Catania, insomma, iniziano giorni decisivi. Con un leader come Llama in mezzo al campo, la squadra sembra pronta ad affrontare con spirito battagliero un percorso che si preannuncia ricco di insidie ma anche di entusiasmo. GUARDA IL VIDEO

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp