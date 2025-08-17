Sei medici dell’Asp di Agrigento hanno rinunciato al proprio incarico presentando le dimissioni. Tre di questi camici bianchi erano in servizio nel reparto di Medicina interna dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Dal prossimo 1 settembre cesseranno l’attività i medici Paolo Casimiro, in servizio al reparto di medicina trasfusionale dell’ospedale di Agrigento; Luciano D’Azzo, del distretto sanitario di base di Ribera; Francisco Barbera, in servizio al dipartimento salute mentale dell’Asp. Altri tre medici, tutti in servizio nel reparto di Medicina interna dell’ospedale di Canicattì, si sono dimessi lo scorso 1 agosto: si tratta di Antonina Pina Cavaleri, Santi Antonio Cantarella e Cecilia Daniela Campos.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp