Il finanziamento arriva grazie a un emendamento del deputato regionale Carmelo Pace. Previsti anche interventi di riqualificazione in via Leonardo Sciascia.

SANTO STEFANO QUISQUINA – Nuovi investimenti per lo sport e la sicurezza stradale a Santo Stefano Quisquina. Un finanziamento di 150 mila euro, ottenuto attraverso un emendamento alla manovra regionale presentato dal deputato Carmelo Pace, consentirà di realizzare un nuovo campo da padel e di riqualificare via Leonardo Sciascia, in un’area periferica del paese.

Due interventi che puntano a migliorare i servizi e la vivibilità del territorio. Il nuovo impianto sportivo offrirà ulteriori opportunità di pratica sportiva e aggregazione per cittadini di diverse fasce d’età, mentre i lavori in via Leonardo Sciascia sono finalizzati a migliorare le condizioni della viabilità e la sicurezza stradale.

A sottolineare il valore delle opere è l’assessore comunale allo Sport, Marco Puleo: «Crediamo fermamente nel valore di entrambe le iniziative, accomunate dalla finalità di generare ricadute positive sulla comunità e sul nostro territorio».

L’amministrazione comunale ringrazia Carmelo Pace per l’attenzione riservata alla comunità stefanese. Il nuovo finanziamento si aggiunge ai 200 mila euro destinati nel dicembre 2024 alla realizzazione di campi da calcetto, pallavolo e basket, nell’ambito del programma di potenziamento delle strutture sportive locali.

Sport, sicurezza e riqualificazione urbana restano così al centro degli interventi programmati per migliorare gli spazi pubblici e la qualità della vita dei cittadini.

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