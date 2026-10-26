Un ventisettenne di Agrigento è rimasto gravemente ferito domenica sera dall’esplosione ravvicinata di un potente petardo nella zona alta di via Toniolo nel rione del campo sportivo Esseneto, affollato in quei momenti di tifosi per la gara Akragas – Marsala disputata di sera per l’inaugurazione della nuova illuminazione.

Il giovane, che non stava raggiungendo l’impianto, ha acceso l’artifizio che gli è deflagrato tra le mani prima del lancio, causandogli profonde ustioni al volto e il rischio di perdere l’uso di due dita della mano.

Dopo le prime cure all’ospedale “San Giovanni di Dio”, è stato trasferito d’urgenza al Centro Grandi Ustioni del Civico di Palermo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per fare luce sulla provenienza del petardo.

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