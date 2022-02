Sanremo, una parrucchiera di Racalmuto dietro al palco dell’Ariston

C’è anche una parrucchiera racalmutese Salvina Lauricella a far parte della nutrita squadra di parrucchieri scelti dall’organizzazione del festival di Sanremo per curare le acconciature di tutti gli artisti che si esibiscono all’Ariston. Un ritorno a Sanremo per Salvina dove era stata già nel 2020, dopo aver fatto parte, quello stesso anno, a Iesolo, dello staff di parrucchieri del concorso di Miss Italia. E’ un lavoro di equipe, dove tutti offrono la propria professionalità e dove si ha la possibilità di incontrare grandi personaggi per curarne il look.