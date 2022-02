Carnevale di Sciacca patrimonio Unesco, avviata procedura

5 comuni italiani, fra cui quello di Sciacca, avviano la procedura al Ministero per il riconoscimento dei loro carnevali storici al patrimonio immateriale dell’Unesco.

Su proposta del Sindaco di Fano il Comune di Sciacca, con le città, Cento, Putignano e Acireale, sedi di Carnevali Storici riconosciuti dal Ministero, hanno avuto un incontro il 2 Febbraio per condividere l’iniziativa di richiedere il riconoscimento dei rispettivi carnevali ai beni appartenenti al Patrimonio immateriale dell’Unesco.

L’iniziativa è stata condivisa con molto entusiasmo da tutti i partecipanti nella piena coscienza che tale iniziativa si inserisce a pieno titolo negli obiettivi della Convenzione che permette alle comunità di promuovere il senso di appartenenza sociale e culturale , la rappresentatività della diversità e della creatività umana trasmessa da generazione in generazione. Un calendario di incontri è già stato stilato on line e in presenza e già la prossima settimana è organizzato un incontro col dirigente del Ministero alla Cultura per definire i passaggi per la costruzione del dossier che dovrà essere trasmesso alla rappresentanza permanente d’Italia presso la sede Unesco di Parigi .