Si terrà domenica 16 marzo alle ore 17:00 presso i locali del Madison, a realmonte, l’ assemblea regionale del Movimento Cinque Stelle con a tema la situazione nella sanità in Sicilia.

La scelta di una località della provincia di Agrigento per questo incontro sottolinea la condizione della sanità in questo territorio.

I servizi sanitari sanità nella provincia di Agrigento affrontano numerose sfide, che includono carenze strutturali, difficoltà nel reclutamento del personale sanitario e disuguaglianze nell’accesso alle cure. Queste criticità sono particolarmente evidenti nel contesto di una sanità pubblica nazionale in crisi, dove la provincia agrigentina si trova a dover fronteggiare sfide specifiche legate alla sua posizione geografica e alle condizioni socio-economiche locali.

La provincia di Agrigento soffre di una carenza significativa di personale sanitario, in particolare medici e infermieri. Questa situazione è aggravata dalla difficoltà nel trattenere i professionisti nelle aree periferiche, dove le opportunità di carriera sono limitate rispetto alle città universitarie del Nord Italia. L’ASP di Agrigento ha tentato di affrontare questo problema anche attraverso il reclutamento di medici italiani e stranieri, ma tale soluzione è solo temporanea e non risolve il problema di fondo.

Le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e persone con disabilità, spesso incontrano barriere economiche, sociali e culturali nell’accesso ai servizi sanitari. Il Programma Nazionale “Equità nella Salute” mira a superare queste barriere, migliorando l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, soprattutto nelle regioni del Sud, compresa la Sicilia. Gli Enti del Terzo Settore sono stati coinvolti per progettare e realizzare interventi mirati a ridurre la povertà sanitaria.

Per migliorare il sistema sanitario, l’ASP di Agrigento sta lavorando sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e sull’adozione di tecnologie innovative. È stata proposta l’attivazione di strutture specializzate, come una unità di neuro-radiologia interventistica presso l’ospedale di Sciacca, per garantire un accesso più rapido alle cure tempo-dipendenti. Inoltre, sono stati implementati sistemi digitali per gestire le liste d’attesa e migliorare l’appropriatezza delle richieste di esami specialistici.

Nonostante gli sforzi per migliorare la situazione, la sanità agrigentina continua a essere influenzata da scelte politiche locali e da un immobilismo burocratico, che ostacolano il rispetto delle norme contrattuali e la gestione efficiente del servizio sanitario. Per superare queste criticità, è fondamentale un intervento deciso da parte delle autorità regionali e un impegno costante per garantire la qualità delle prestazioni sanitarie e l’inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione

