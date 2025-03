L’Efebo d’Oro, storico festival cinematografico nato ad Agrigento, ma poi migrato a Palermo, dedicato alla relazione tra cinema e letteratura, potrebbe non tronare neppure quest’anno nella Citta dei templi a causa della mancanza di fondi.

L’edizione 2025 della rassegna, che da oltre quarant’anni premia i migliori adattamenti cinematografici di opere letterarie, rischiando di essere sospesa se non verranno trovate nuove risorse economiche. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli organizzatori e gli appassionati di cinema, che vedono nel festival un evento culturale di grande prestigio per la Sicilia.

La manifestazione quest’anno dovrebbe tornare ad Agrigento essendo stata inserita nel programma della manifestazioni per Agrigento Capitale della Cultura.

Ma sembre che il mancato stanziamento di finanziamenti pubblici e il calo degli sponsor privati hanno creato un vuoto nel budget necessario per garantire lo svolgimento della manifestazione. Le richieste di sostegno economico avanzate alle istituzioni locali e regionali non finora hanno avuto riscontri positivi. Il Comune di Agrigento, pur riconoscendo il valore dell’evento, si trova in difficoltà finanziarie e non ha potuto assicurare un contributo sufficiente.

Negli anni, l’Efebo d’Oro ha ospitato registi, attori e scrittori di fama internazionale, consolidando il suo ruolo di ponte tra letteratura e cinema. Personalità di rilievo del mondo cinematografico hanno espresso il loro rammarico per questa situazione, sottolineando l’importanza di preservare un festival che ha dato visibilità a numerose opere e ha promosso il dialogo culturale.

Gli organizzatori stanno valutando soluzioni alternative, tra cui il crowdfunding e il coinvolgimento di nuove realtà imprenditoriali che possono contribuire al finanziamento dell’evento. Inoltre, si spera in un intervento dell’Assessorato alla Cultura della Regione Siciliana, che in passato ha già sostenuto la rassegna con contributi mirati. Tuttavia, senza certezze economiche entro le prossime settimane, l’edizione 2025 rischia seriamente di saltare.

L’eventuale cancellazione dell’Efebo d’Oro rappresenterebbe una grave perdita per Agrigento, non solo dal punto di vista culturale ma anche turistico. Ogni anno, il festival richiama visitatori e professionisti del settore, contribuendo all’economia locale. La speranza è che nelle prossime settimane si possa trovare una soluzione che garantisca la continuità della manifestazione, preservando il suo valore storico e culturale.

