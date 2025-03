L’ultima serata invernale dei Pomeriggi Musicali al Circolo Culturale Empedocleo ha rappresentato un’ulteriore conferma della straordinaria qualità artistica degli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento . Il pubblico, ancora una volta, ha risposto con entusiasmo, gremendo la sala e decretando il successo di un’iniziativa che sta contribuendo a diffondere la musica classica fuori dalle aule scolastiche ea renderla accessibile a un pubblico sempre più vasto.

Gli studenti del Liceo Musicale hanno dimostrato grande maturità interpretativa e padronanza degli strumenti, regalando agli spettatori un repertorio di altissimo livello. Ogni performance ha testimoniato l’impegno e la dedizione dei ragazzi, che stanno raggiungendo traguardi sempre più prestigiosi sotto la guida dei loro insegnanti.

A sottolineare la valenza di questo percorso formativo è stata la dirigente scolastica Marika Gatto , che ha espresso la soddisfazione di docenti e famiglie per il successo della rassegna. “Portare la musica fuori dalla scuola e condividerla con la città è un obiettivo che stiamo raggiungendo con risultati eccellenti. I nostri studenti non solo crescono artisticamente, ma acquisiscono anche sicurezza e capacità di esibirsi davanti al pubblico, qualità fondamentali per il loro futuro musicale” , ha dichiarato.

L’entusiasmo per il successo dei Pomeriggi Musicali è stato condiviso anche dal presidente del Circolo Culturale Empedocleo, Giuseppe Adamo, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa per il panorama culturale agrigentino. Grazie a una convenzione tra il Circolo e il Liceo Musicale, questa collaborazione si consolida come un appuntamento di riferimento per la città.

“Siamo orgogliosi di ospitare questi giovani talenti e di offrire loro un palcoscenico che li valorizzi. Agrigento, in quanto Capitale della Cultura in Italia, merita eventi di questo spessore, e il nostro Circolo vuole essere sempre più un punto di riferimento per la crescita culturale della città” , ha sottolineato Adamo.

L’affluenza straordinaria del pubblico e la qualità delle esibizioni dimostrano che i Pomeriggi Musicali non sono solo un’esperienza formativa per gli studenti, ma anche un evento che arricchisce il panorama musicale agrigentino. Il successo della rassegna rappresenta un incoraggiamento per le future edizioni, con la speranza di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e continuare a dare spazio ai giovani talenti.

In un’epoca in cui la musica classica rischia di essere percepita come distante, iniziative come questa dimostrano che la passione e l’impegno possono renderla viva e attuale, avvicinandola a tutti. E con il sostegno di realtà scolastiche illuminate e culturali dinamiche, il futuro della musica ad Agrigento appare più brillante che mai.

